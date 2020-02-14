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فن

فى عيد الحب ... زوجة محمود العسيلى توجه رسالة رومانسية له.. شاهد

الجمعة 14/فبراير/2020 - 02:14 ص
محمود العسيلى و امنية
محمود العسيلى و امنية عبد المنعم
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سيد احمد
نشرت خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم صور له مع زوجها الفنان محمود العسيلى من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

ووجهت أمنية عبد المنعم رسالة رومانسية ل محمود العسيلى فى عيد الحب وذلك من خلال تعليقها الصور قائلة "الحب الحقيقي هو من يجعل شخصان يعشقان بعضهما البعض أكثر من نفسيهما. شكرا لك دائما لتعزيز ثقتي نفسى ".

وحازت الصور على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :ربنا يخليكوا لبعض - بحبكوا - 😍😍😍.

واحتفل محمود العسيلي، بزفافه على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، بأحد الفنادق في القاهرة الكبرى، 10 يناير الماضي.

وشهد حفل الزفاف حضور عدد من أصدقاء العروسين «محمود العسيلي وأمنية عبد المنعم»، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن والمجتمع، من بينهم السيناريست تامر حبيب.

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