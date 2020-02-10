جنة تكفينا.. محمود العسيلي يكشف عن أعماله المقبلة

كشف الفنان محمود العسيلي عن أحدث أعماله المقبلة، من خلال صورة كواليس فيديو كليب بعنوان "جنة تكفينا" نشرها علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" من خلال خاصية "ستوري".









وظهر العسيلي في الصورة وهو في مكان يشبه "الغابات" وعلق علي الصورة قائلا: جنة تكفينا.









واحتفل محمود العسيلي، بزفافه على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، بأحد الفنادق في القاهرة الكبرى، 10 يناير الماضي.









وشهد حفل الزفاف حضور عدد من أصدقاء العروسين «محمود العسيلي وأمنية عبد المنعم»، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن والمجتمع، من بينهم السيناريست تامر حبيب.









يذكر ان آخر اعمال محمود العسيلي اغنية بعنوان "تمثيلية" تم طرحها منذ اسابيع.