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أخبار البلد

أخبار السوشيال ميديا: زوجة محمود العسيلى توجه رسالة رومانسية له .. ورضوى الشربيني تستفز متابعيها برسالة مثيرة

الجمعة 14/فبراير/2020 - 07:46 ص
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
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سيد احمد
نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الخاصة بالنجوم على مواقع التاوصل الاجتماعي المختلفة، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

نشرت الفنانة السورية أصالة نصري صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


نشرت الفنانة إنجى خطاب صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".


نشر الفنان مصطفى حجاج مقطع فيديو له يوجة فيه رسالة للفنان عمرو دياب ، عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".


نشرت خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم صور له مع زوجها الفنان محمود العسيلى من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".


نشرت الإعلامية رضوى الشربيني تغريدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".
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