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رياضة

بطولة السوبر الأفريقي .. الزمالك يواجه الترجي التونسي على ملعب الغرافة.. اليوم

الجمعة 14/فبراير/2020 - 09:15 ص
الزمالك
الزمالك
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عبدالله هشام
يستضيف ملعب الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة مباراة السوبر الإفريقي بين الترجي التونسي والزمالك المصري اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة .

ويسعى الزمالك لتحقيق لقبه الرابع في كأس السوبر الأفريقي، بينما حقق الترجي البطولة ذاتها مرة واحدة وخسرها 3 مرات، حيث يبحث فريق الدم والذهب عن تحقيق اللقب الثاني في تلك البطولة.

ويدخل الزمالك بقائمة تضم محمد أبوجبل ومحمود عبدالرحيم "جنش" و حازم إمام ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالغني ومحمود علاء وعبدالله جمعة وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد حسن وإسلام جابر ومحمد أوناجم ويوسف أوباما وشيكابالا وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومصطفى محمد.

وتذاع المباراة بين الترجي التونسي بطل دورى ابطال افريقيا والزمالك المصري بطل الكونفدرالية الافريقية علي قناة beIN Sports HD 1 بتعليق حفيظ دراجي وقناة Alkass Three HD بتعليق أحمد الطيب .
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