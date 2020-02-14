الأهلي في ضيافة الوحدة بـ الدوري السعودي





ويسعى فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري كريستيان جروس، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للحفاظ على فرصه، في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.





على الجانب الآخر يطمح فريق الوحدة الذي يقدم نتاائج مميزة هذا الموسم، في خطف الانتصار، واقتناص المركز الثالث من الأهلي.





ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة، بفارق 3 نقاط، عن الوحدة صاحب المركز الرابع.





ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري السعودي، العدالة مع التعاون والشباب مع النصر.

يحل فريق أهلي جدة ضيفا ثقيلا على نظيره الوحدة، اليوم، الجمعة، في تمام السابعة والنصف إلا خمس دقائق، ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري السعودي.