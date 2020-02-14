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تعليم

منح دراسية فى إيطاليا والمجر للعام الدراسي 2020/2021.. اعرف التفاصيل الآن

الجمعة 14/فبراير/2020 - 09:51 ص
منح دراسية
منح دراسية
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نهلة الشربيني
تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. كاميليا صبحي القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول المنح الدراسية المقدمة من إيطاليا والمجر.

وأشار التقرير إلى تقديم جامعة البوليتكنيك في تورينو بإيطاليا منح للالتحاق ببرنامج الدكتوراه للعام الأكاديمي الذي يبدأ في 1 نوفمبر 2020 لمدة 36 شهرا.

وللمزيد من التفاصيل حول المنح والحصول على استمارة التقديم، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: ـ

كما فتحت جامعة SCUOLA NORMALE DI PISA في بيزا بإيطاليا باب التقدم للالتحاق ببرنامج الدكتوراه للعام الأكاديمي 2020/2021.

وأشار التقرير إلى تنوع التخصصات المتاحة لتلك المنح، والتي تشمل (الفلسفة، الدراسات الإيطالية وعلم اللغة الحديث، التاريخ، الفيزياء، الرياضيات، علم الأعصاب، الكيمياء الفلكية، العلوم السياسية وعلم الاجتماع) .

ولمزيد من التفاصيل حول المنح والحصول على استمارة التقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي:

وفي سياق متصل، أفاد التقرير فتح وزارة الزراعة المجرية (إدارة شئون الاتحاد الأوروبي) باب التقدم للبرنامج المشترك بين المجر ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وذلك للحصول على درجة الماجستير في المجالات الأتية: (أمن الغذاء وهندسة الجودة بجامعة استفان زينت المجرية – علم النبات بجامعة استفان زينت المجرية - تغذيه الحيوان وسلامة الأعلاف بجامعة كابوسفار المجرية)، ويشترط الدراسة باللغة الإنجليزية. 

ولفت التقرير إلى أن آخر موعد للتقدم 28 فبراير 2020، على أن يتم إرسال كافة أوراق الترشيح باللغة الإنجليزية من خلال البريد الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وهو:  [email protected]

ولمزيد من التفاصيل حول المنح والحصول على استمارة التقديم يرجى الضغط هنا

وأكد التقرير على أن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أي نفقات عن هذه المنح
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