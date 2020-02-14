خبير: إشادة المؤسسات المالية والنقدية تعكس استقرار الاقتصاد المصرى.. فيديو

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن اجتماع رئيس البنك الأوروبي لإعادة التنمية والتعمير مع رئيس مجلس الوزراء يعتبر إشادة دولية تضاف إلى مجموعة الإرشادات الدولية والإقليمية التي تتحدث عن الاقتصاد المصرى.





وأضاف عنبر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن هناك حالة من الاستقرار على المستوى المالى والنقدى بمصر، إضافة إلى التنمية الإقتصادية.





وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إلى أنه منذ تبنى سياسات الإصلاح الاقتصادى بعدها بعام أو أكثر بدأت تؤتى بثمارها وأنعكست فى التقارير الدولية التى تحدثت عن الدفاع فى معدلات النمو وزيادة الاحتياطى بالبنك المركزى، حيث أنها بدأت ترصد بحرص فى المؤشرات الكلية الخاصة بمصر.





وأوضح أستاذ الإقتصاد بجامعة أسوان، أن المؤسسات المالية والنقدية بدأت أن تشيد بالاقتصاد المصرى وتحسنه، لافتا إلى أن تلك الإشادة تضاف إلى مجموعة الإشادات الدولية التي تتحدث عن جودة الاقتصاد المصرى.





وأفاد أستاذ الإقتصاد بجامعة أسوان، ب أن ما يعنيه فى هذا الإطار هو ما تحدث عنه النائب رئيس البنك الأوروبي، هى حالة الإستقرار على المستوى النقدى والمالى، حيث انها تعتبر إشادة مهمة جدا فى جذب الاستثمار بمصر سواء محليا أو عالميا.







