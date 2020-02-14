AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

أمن الجيزة يداهم أوكار الإجرام لضبط تجار السلاح والسموم

الجمعة 14/فبراير/2020 - 11:39 ص
صدى البلد
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في مجال قضايا الاتجار بالمخدرات، حملات أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة والعناصر الإجرامية الهاربة. 


ونجحت الحملات برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في ضبط عدة متهمين بحيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية في حملات على البؤر الإجرامية.

وتواصل قوات الأمن بمختلف أنحاء المحافظة مداهمة أوكار الإجرام وبؤر المخدرات والسلاح.


وفي سياق متصل، نشرت قوات الأمن بالمديرية أكمنة ثابتة وأقوال متحركة بمختلف أنحاء القطاع تزامنا مع احتفالات عيد الشرطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمن الجيزة يداهم أوكار المخدرات والسلاح ويضبط 22 عنصرا إجراميا

ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة بالجيزة

أمن الجيزة يداهم أوكار المخدرات والأسلحة النارية

بحوزتهما كيلو هيروين وحشيش.. الأمن يضبط عنصرين إجراميين بالجيزة

شاهد.. ضبط 650 كيلو بانجو بحوزة شخصين في السويس

أيمن لبس نقاب وقتل صديق عمره.. تفاصيل جريمة الـ15 دقيقة فى الجيزة.. الأهالى: وقف على جثته وحاول يسرقه

ترشيحاتنا

حمام دم.. كلاب أفريقية تدمر حديقة وتقتل الحيوانات بطريقة وحشية.. صور

وفاة 6 أشخاص.. كورونا يصيب الطواقم الطبية في الصين

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 14 -2-2020.. فيديو

أنشأها خواجة يهودي وواحدة من أصل 3 في العالم.. حكاية أشهر عمارة بالعتبة

الأهلي يستضيف المصري البورسعيدي على ملعب المكس بالدوري.. اليوم

محمد رمضان يشعل السوشيال ميديا برده على هاشتاج مقاطعته .. شاهد

AdvertisementS

غلق مطلع 15 مايو وحادث على الدائري.. تعرف على أماكن الزحمة والتحويلات المرورية

في شبكة الاتجار بالقاصرات بالجيزة.. محام ومحفظ قرآن زعيما العصابة.. سقطا قبل تزويج فتاة 12 عاما

أيمن لبس نقاب وقتل صديق عمره.. تفاصيل جريمة الـ15 دقيقة فى الجيزة.. الأهالى: وقف على جثته وحاول يسرقه

إرادة ربنا.. محمد رمضان يواصل استفزاز جمهوره بفيديو جديد في واقعة الطيار المفصول

أنا هدومي اتقطعت فى الشارع ... محمد رمضان يسخر من هاشتاج مقاطعته بفيديو.. شاهد

موعد مباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الأفريقي والقناة الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة

انهيار أسعار الذهب.. تعرف على السبب

خالد الغندور يحسم الجدل بشأن إذاعة مباراة الزمالك والترجي التونسي في السوبر الأفريقي

محمد رمضان يشعل السوشيال ميديا برده على هاشتاج مقاطعته .. شاهد

وفاة 6 أشخاص.. كورونا يصيب الطواقم الطبية في الصين

اشتروا فراخ مشوية وشيبسي وبيبسي.. الاعترافات الكاملة للمتهمين بقتل ثري العجوزة.. خلصوا عليه في 15 دقيقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مشجر قصير.. منة فضالي تحتفل بعيد الحب

لوك النهاردة ... 10 أفكار لـ إطلالات تتناسب مع عيد الحب

انخفاض جديد في أسعار MG في مصر.. صور