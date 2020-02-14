أمن الجيزة يداهم أوكار الإجرام لضبط تجار السلاح والسموم

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في مجال قضايا الاتجار بالمخدرات، حملات أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة والعناصر الإجرامية الهاربة.





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ونجحت الحملات برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في ضبط عدة متهمين بحيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية في حملات على البؤر الإجرامية.





وتواصل قوات الأمن بمختلف أنحاء المحافظة مداهمة أوكار الإجرام وبؤر المخدرات والسلاح.







