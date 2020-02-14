شاهد.. رد علا رشدى بعد تغزل أحمد داود بعائلته





علق الفنان أحمد داود على الصورة قائلا: كل عيد حب واحنا كلنا طيبين ودايما مع اللي بنحبهم في خير وصحة وسعادة .. جمعة مباركة ومليانة خير علينا كلنا إن شاء الله".





وقامت الفنانة علا رشدى زوجة الفنان أحمد بالرد عليه قائله : حبيبي ... بس ملقتش صورة اوحش من دي ليا تحطها في يوم جميل زي ده؟ 😃🙄🤦🏻♀️😂😂😂





نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيه وجاءت ابرز التعليقات كالآتى :





ربنا يحفظكوا ويملأ عيونكم وقلوبكم يقوم العمر كله يارب 😍

ربنا يحفظكم و يخليكم لبعض ❤️

واحنا كمان بنحبكم ، الحب يجمعنا ❤️❤️❤️

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد داود هو فيلم "ولاد رزق 2" وهو يعد نجاحا كبيرا، وقد شارك في بطولة الفيلم كل من أحمد عز وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وخالد الصاوي، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.









