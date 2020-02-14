السوبر_لشعب_الزمالك يتصدر تويتر.. والجماهير: الرعب في قلوب المنافسين





وجاءت تغريدات المتابعين كالتالى:

-بطولة غايبة من سنين .. هاتوها لأجل العشرين . #السوبر_لشعب_الزمالك.

-عاوزين 11 راجل فى الملعب ، 90 دقيقة تساوي بطولة #السوبر_لشعب_الزمالك.

-الثقة والثبات والدافع لينا لتكملة المشوار بطولة بكره بإذن الله نحققها وهتكون المفتاح السحري اللي بيه هنتغلب على الجميع هتبث الرعب والذعر في قلوب كل الخصوم ، #السوبر_لشعب_الزمالك .

-ربنا معاكم عاوزين ١١ مقاتلا ف الملعب ، يحاربوا ب اسمهم واسم الزمالك واسم مصر كلها ويرجعوا بالكأس الغالي #السوبر_لشعب_الزمالك.\

-كاس السوبر بيناديكم .. اصنعوا مجد و تاريخ ليكم .. خلوا أفريقيا كلها تشاور عليكم .. ارجعوا بالكاس و خلونا نفتخر بيكم #السوبر_لشعب_الزمالك.





ويترقب عشاق كرة القدم في القارة السمراء، مواجهة من العيار الثقيل، بين الزمالك والترجي التونسي، اليوم، الجمعة، بـ كأس السوبر الأفريقي، الذي تستضيفه قطر.

تصدر #السوبر_لشعب_الزمالك صباح اليوم الجمعة المرتبة الرابعة على موقع التواصل الاجتماعى تويتر ومن المتوقع صعود الهاشتاج للمرتبة الثانية خلال ساعات.