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رياضة

#السوبر_لشعب_الزمالك يتصدر تويتر.. والجماهير: الرعب في قلوب المنافسين

الجمعة 14/فبراير/2020 - 11:39 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
تصدر #السوبر_لشعب_الزمالك صباح اليوم الجمعة المرتبة الرابعة على موقع التواصل الاجتماعى تويتر ومن المتوقع صعود الهاشتاج للمرتبة الثانية خلال ساعات.

وجاءت تغريدات المتابعين كالتالى:
-بطولة غايبة من سنين .. هاتوها لأجل العشرين .   #السوبر_لشعب_الزمالك.
-عاوزين 11 راجل فى الملعب ، 90 دقيقة تساوي بطولة  #السوبر_لشعب_الزمالك.
-الثقة والثبات والدافع لينا لتكملة المشوار بطولة بكره بإذن الله نحققها وهتكون المفتاح السحري اللي بيه هنتغلب على الجميع هتبث الرعب والذعر في قلوب كل الخصوم ، #السوبر_لشعب_الزمالك .
-ربنا معاكم عاوزين ١١ مقاتلا ف الملعب ، يحاربوا ب اسمهم واسم الزمالك واسم مصر كلها ويرجعوا بالكأس الغالي #السوبر_لشعب_الزمالك.\
-كاس السوبر بيناديكم .. اصنعوا مجد و تاريخ ليكم .. خلوا أفريقيا كلها تشاور عليكم .. ارجعوا بالكاس و خلونا نفتخر بيكم  #السوبر_لشعب_الزمالك.

ويترقب عشاق كرة القدم في القارة السمراء، مواجهة من العيار الثقيل، بين الزمالك والترجي التونسي، اليوم، الجمعة،  بـ كأس السوبر الأفريقي، الذي تستضيفه قطر.
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