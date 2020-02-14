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بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

الجمعة 14/فبراير/2020 - 11:45 ص
صدى البلد
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محمود محسن
حرصا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة إخبارية مميزة لمتابعيه، نقدم لكم بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، بعنوان «عناية القرآن الكريم بالقيم الأخلاقية»، ليتم تعميمها في جميع مساجد الوزارة.

وطالبت الأوقاف، جميع الأئمة، بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضوابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، مؤكدة ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مُحذرةً من استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.
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بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

بث مباشر..شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

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