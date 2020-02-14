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مرأة

بفستان مشجر قصير.. منة فضالي تحتفل بعيد الحب

الجمعة 14/فبراير/2020 - 11:51 ص
منة فضالى
منة فضالى
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هاجر هانئ
شاركت منة فضالى متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة لها من إحدى جلسات التصوير وعلقت على الصور قائلة: "𝐻𝑎𝑝𝑝𝑦 𝑉𝐴𝐿𝐸𝑁𝑇𝐼𝑁'𝑆𝐷𝑎𝑦 ♥️ ".

تألقت منة فضالى فى الصور بإطلالة أنثوية أنيقة، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة واتسم التصميم بنقوشات الورد المبهجة ذات الألوان الجذابة.

وانتعلت منة فضالى حذاء أنيق ذا كعب عالى، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الإنستجرام.

اما من الناحية الجمالية، فاعتمدت منة فضالى على خصلات شعرها الانسيابى، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.


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