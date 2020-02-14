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رياضة

محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل مواجهة المصري

الجمعة 14/فبراير/2020 - 11:51 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يعقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين مساء اليوم الجمعة، قبل التحرك مباشرة إلى استاد حرس الحدود (المكس)؛ استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي.

تشهد المحاضرة إعلان تشكيل الفريق ومراجعة التعليمات الفنية الأخيرة والواجبات والمهام المكلف بها كل لاعب قبل مواجهة اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي في الثامنة والربع مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 42 نقطة من 14 مباراة، بالعلامة الكاملة، مسجلا 40 هدفا مقابل 3 أهداف فقط في مرماه، ويسعى لتحقيق الفوز في مواجهة اليوم واستكمال مسيرة الانتصارات.

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