الاتحاد الأوروبي يحذر من تصاعد التوتر على حدود غزة

أكد الاتحاد الأوروبي أنه يتابع عن كثب التطورات الاخيرة في قطاع غزة .

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له :"إننا ندعو كل الاطراف لتفادي اي عمل يزيد من التوتر ويصعد الوضع"، مطالبا باحترام وقف اطلاق النار والامتناع عن اي عمل من شأنه ان يساهم في تدهور الاوضاع ويؤثر على حياة السكان".

وفى سياق منفصل شدد وزراء الصحة الأوروبيون في بروكسل على ضرورة تحسين تنسيق اجراءاتهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد، خصوصا مع امكان حصول مشاكل في امدادات الأدوية وتجهيزات الحماية المستوردة من الصين.

وظهر وباء "كوفيد-19" الذي أصاب أكثر من 60 ألف شخص وتسبب بوفاة 1300 شخص في الصين، في ديسمبر.

وأصاب الفيروس 30 شخصا في سبع دول من الاتحاد الاوروبي لكنّه لم يتسبب حتى الآن بوفيات.

وفي مواجهة الوباء اعتمد كل عضو من الاتحاد الاوروبي اجراءاته الخاصة في مجال الحجر الصحي والضوابط على المسافرين ونصائح السفر.