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أخبار البلد

مع بدء المرحلة الثانية من الكارت الذكي.. الفلاحين توجه رسالة مهمة للمزارعين

الجمعة 14/فبراير/2020 - 01:06 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أشاد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، بمجهودات وزارة الزراعة في توزيع الكارت الذكي، لافتا إلي أن الوزارة وعدت بتوزيع كارت الفلاح الذكي بجميع المحافظات بنهاية عام 2020.

وأضاف "أبوصدام" لـ صدي البلد، أن المرحلة الأولى من توزيع الكارت تم تنفيذها علي أرض الواقع حتي أن بعض الفلاحين بمحافظتي الغربية وبورسعيد لم يستلموا الأسمدة بسبب عدم توافر هذا الكارت لديهم. 

وأشار إلي أن المرحلة الثانية بدأت في الأسبوع الماضي بمحافظات أسيوط وسوهاج والبحيرة والشرقية ولم يتم تحديد موعد لنهايتها، إذ تحاول وزارة الزراعة جاهدة أن تسير المرحلتي الأولي والثانية معا، منوها إلي أن 80% من صناعة الكارت الذكي للفلاح انتهت وينقص توزيعها فقط. 

وناشد أبو صدام، الفلاحين بالتوجه إلي فروع البنك الزراعي المصري لإستلام كارت الفلاح الذكي، مضيفا أن سعره لا يتعدي50 جنيها، معلقا: "من لم يسعي للحصول على الكارت لايلوم إلا نفسه عند توزيع الأسمدة أو المستلزمات الزراعية". 

وتواصل وزارة الزراعة استكمال منظومة الحيازة الإلكترونية وتسليم «كارت الفلاح» للفلاحين بالمحافظات وحل المعوقات التي تواجه الفلاحين.
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