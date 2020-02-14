واشنطن بوست: البنتاجون بصدد تحويل 3.8 مليارات دولار لبناء الجدار الحدودي

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الجمعة، إنها تعمل حاليا على تحويل 3.83 مليار دولار من ميزانيتها لبناء 177 ميلًا إضافيًا للجدار الحدودي الذي يشيده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





وذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية - عبر موقعها الإلكتروني - أن تلك الخطوة من شأنها أن تجعل خطة البيت الأبيض واسعة النطاق تنطلق للحصول على 7.2 مليار دولار من ميزانية البنتاجون العام الجاري للإنفاق على المشروع دون موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي بالتزامن مع خوض ترامب الانتخابات.





من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنها أعلمت الكونجرس، أمس الخميس، بخططها بشأن تحويل 3.83 مليار دولار أمريكي بدلًا من شراء الطائرات والمعدات الأخرى في تمويل أعمال بناء الجدار الحدودي بالأموال حيث يقتطع البنتاجون الأموال مستخدما قانون مكافحة المخدرات الذي يسمح لوزارة الدفاع لبناء السياج للدول الأخرى والوكالات المحلية.





ولفتت الصحيفة الأمريكية أن خطة البيت الأبيض للحصول على 7.2 مليار دولار من ميزانية وزارة الدفاع العام الجاري من المقرر أن تمنح ترامب الأموال الكافية لانتهاء من بناء 900 ميل جديد من الجدار الحدودي بحلول عام 2022، الأمر الذي يساعده لشن حملة لاعادة انتخابه بتوقيعه على مبادرة الهجرة والميزانية لدفع ثمنها.





يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية أقرت في مايو الماضي بتحويل 1.5 مليار دولار لبناء جدار على الحدود مع المكسيك من خلال الاستقطاع من بنود أخرى من بينها 600 مليون دولار من حساب مخصص لقوات الأمن الأفغانية كما تم تحويل في مارس الماضي يقدر بنحو مليار دولار من تمويل الجيش لبناء الجدار وهو ما أثار انتقادات حادة من الكونجرس.





ففي يوليو الماضي، قضت المحكمة العليا الأمريكية أنه بإمكان إدارة ترامب استخدام 2.5 مليار دولار من أموال وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" فى بناء جزء من مشروع الرئيس لبناء جدار على طول الحدود الجنوبية مع المكسيك.



