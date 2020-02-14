وزير الدفاع الأمريكي: سنواصل عملياتنا للقضاء على داعش

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إن واشنطن ستواصل مهمتها في أفغانستان، ولن تسمح بأن تكون ملاذًا للإرهابيين.





وأضاف إسبر، خلال محادثات مع نظيرته الألمانية، أن الولايات المتحدة ملتزمة بتقديم عمليات تدريب واستشارات في العراق، فضلا عن مواصلة مهمتها للقضاء على تنظيم داعش.





وأشار إلى أن الوضع في العراق معقد حاليا وناقشناه في اجتماع التحالف اليوم، خاصة توسيع دور الناتو في العراق لمحاربة داعش





وأكد أن أمريكا تعمل على التنسيق بين التحالف والحكومة العراقية لمساعدة بغداد، موضحا أن عمل التحالف لم ينته واتفقنا على البقاء حذرين.





من جانبها قالت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور، إن بلادها تسعى لتدريب القوات العراقية لتتمكن من مواجهة الإرهاب.





وأضافت أن ألمانيا شريك في التحالف الدولي، وستواصل تنفيذ دورها في الحرب على تنظيم داعش.



