AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي: سنواصل عملياتنا للقضاء على داعش

الجمعة 14/فبراير/2020 - 01:11 م
مارك إسبر
مارك إسبر
Advertisements
شيماء مصطفى
قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إن واشنطن ستواصل مهمتها في أفغانستان، ولن تسمح بأن تكون ملاذًا للإرهابيين.

وأضاف إسبر، خلال محادثات مع نظيرته الألمانية، أن الولايات المتحدة ملتزمة بتقديم عمليات تدريب واستشارات في العراق، فضلا عن مواصلة مهمتها للقضاء على تنظيم داعش.

وأشار إلى أن الوضع في العراق معقد حاليا وناقشناه في اجتماع التحالف اليوم، خاصة توسيع دور الناتو في العراق لمحاربة داعش

وأكد أن أمريكا تعمل على التنسيق بين التحالف والحكومة العراقية لمساعدة بغداد، موضحا أن عمل التحالف لم ينته واتفقنا على البقاء حذرين.

من جانبها قالت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور، إن بلادها تسعى لتدريب القوات العراقية لتتمكن من مواجهة الإرهاب.

وأضافت أن ألمانيا شريك في التحالف الدولي، وستواصل تنفيذ دورها في الحرب على تنظيم داعش.

وأجرى الوزيران محادثات حول الوضع في العراق وفي سوريا، وذلك قبل انعقاد اجتماع للتحالف الدولي لمكافحة داعش على هامش مؤتمر ميونخ الدولي للأمن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة الدفاع الألمانية: سننفذ عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد تركيا

واشنطن: لا نخطط للانسحاب من العراق

رسالة سربت بالخطأ.. الجيش الأمريكي يكشف حقيقة الانسحاب من العراق

مفاجأة صادمة لأمريكا.. ألمانيا تعلن انسحاب قواتها من العراق

وزيرة الدفاع الألمانية ترفض ترشحها للمستشارية وتتخلى عن رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي

ألمانيا في خطر.. خليفة ميركل تثير أزمة بعد رفض ترشحها للمستشارية

ترشيحاتنا

تعرف على أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في المنارة

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الجمعة 14 - 2 - 2020..فيديو

بعد إجراء غريب.. الصين تصحح رقم وفيات كورونا

صغيرة على الحب.. قاتل طفلته: كانت واقفة مع واحد قبل الفلانتين

في شبكة الاتجار بالقاصرات بالجيزة.. محام ومحفظ قرآن زعيما العصابة.. سقطا قبل تزويج فتاة 12 عاما

إنجاب الأطفال.. مفاجأة حول شرط قبول فتيات للعمل مع عصابة تزويج القاصرات في الجيزة

AdvertisementS

أيمن لبس نقاب وقتل صديق عمره.. تفاصيل جريمة الـ15 دقيقة فى الجيزة.. الأهالى: وقف على جثته وحاول يسرقه

عاجل.. رسالة مهمة لمالكي رخص مرور مصر الجديدة ومدينة نصر

الأرصاد: الطقس غدا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

انهيار أسعار الذهب.. تعرف على السبب

إرادة ربنا.. محمد رمضان يواصل استفزاز جمهوره بفيديو جديد في واقعة الطيار المفصول

أنا هدومي اتقطعت فى الشارع ... محمد رمضان يسخر من هاشتاج مقاطعته بفيديو.. شاهد

في شبكة الاتجار بالقاصرات بالجيزة.. محام ومحفظ قرآن زعيما العصابة.. سقطا قبل تزويج فتاة 12 عاما

موعد مباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الأفريقي والقناة الناقلة

غلق مطلع 15 مايو وحادث على الدائري.. تعرف على أماكن الزحمة والتحويلات المرورية

خالد الغندور يحسم الجدل بشأن إذاعة مباراة الزمالك والترجي التونسي في السوبر الأفريقي

إنجاب الأطفال.. مفاجأة حول شرط قبول فتيات للعمل مع عصابة تزويج القاصرات في الجيزة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أحمر قصير.. نسرين طافش تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

شبابية وأنيقة.. أبرز إطلالات لطيفة فى عيد ميلادها

بفستان مشجر قصير.. منة فضالي تحتفل بعيد الحب