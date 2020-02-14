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محافظات

رحلات تثقيفية وترفيهية لأسر الشهداء والمصابين من أبناء المنيا

الجمعة 14/فبراير/2020 - 02:55 م
صدى البلد
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ايمن رياض
نظم المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين ،بالتعاون مع محافظة المنيا ،رحلة تثقيفية ترفيهية لأسر الشهداء والمصابين من أبناء المحافظة، حيث زار وفد المحافظة المتحف القبطي، و مسار رحلة العائلة المقدسة، وقلعة صلاح الدين ومتحف الشرطة والمتحف الحربي، إضافة إلى عقد ورش عمل للأطفال.

يأتي ذلك ضمن رحلات البرنامج الترفيهي والتثقيفي (اعرف بلدك) شتاء 2020 والتي ينظمها المجلس لأسر الشهداء والمصابين، لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم وخاصة الأنشطة الاجتماعية والترفيهية.


وكان المجلس القومي قد أطلق البرنامج الترفيهي والتثقيفي (اعرف بلدك) شتاء 2020، بداية من 13 يناير الماضي حتى 13 فبراير الحالي تزامنًا مع إجازة نصف العام الدراسي حتى يتمكن أبناء الشهداء والمصابين من المشاركة والاستمتاع بالرحلات ،والتي تضمنت رحلات لـ (الأهرامات - المتحف المصري - القلعة - مجمع الأديان - حديقة الحيوان - حديقة الأزهر - متحف جاير أندرسون - بانوراما حرب أكتوبر - متحف القوات الجوية) .
رحلات تثقيفية وترفيهية لأسر الشهداء والمصابين من أبناء المنيا
رحلات تثقيفية وترفيهية لأسر الشهداء والمصابين من أبناء المنيا
رحلات تثقيفية وترفيهية لأسر الشهداء والمصابين من أبناء المنيا
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