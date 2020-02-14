رحلات تثقيفية وترفيهية لأسر الشهداء والمصابين من أبناء المنيا

نظم المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين ،بالتعاون مع محافظة المنيا ،رحلة تثقيفية ترفيهية لأسر الشهداء والمصابين من أبناء المحافظة، حيث زار وفد

نظم المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين ،بالتعاون مع محافظة المنيا ،رحلة تثقيفية ترفيهية لأسر الشهداء والمصابين من أبناء المحافظة، حيث زار وفد المحافظة المتحف القبطي، و مسار رحلة العائلة المقدسة، وقلعة صلاح الدين ومتحف الشرطة والمتحف الحربي، إضافة إلى عقد ورش عمل للأطفال.