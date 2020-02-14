محافظ أسيوط: تقديم الدعم الكامل للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي تبدأ الأحد القادم

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حرصه على تقديم كافة سبل الدعم لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي تبدأ الأحد القادم 16 فبراير الجاري لمدة 4 أيام موضحًا إنه تم حصر الأطفال الأقل من عمر خمس سنوات على مستوى المحافظة وتستهدف الحملة 799670 طفل؛ لافتا إلى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوصول الحملة للمستهدفين منها ونجاحها بتحقيق الهدف منها والحفاظ على أطفالنا من هذا المرض مشددا على الأجهزة التنفيذية بضرورة تذليل كافة العقبات التي تواجه الفرق المتحركة والثابتة والمجموعات المشكلة من أطقم التمريض بالمراكز الطبية المختلفة التي تشارك في حملة التطعيم.
وأوضح الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط أنه تم رفع درجة الإستعداد لتنفيذ حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال مجانًا ودون أي رسوم ضمن الحملة القومية التي تم تنفذها وزارة الصحة بالمحافظات المختلفة لافتًا إلى تجهيز عدد 2456 فرقه يعمل بها عدد 4912 مشرف ومقدم خدمة للمرور على المنازل لتطعيم لجميع الأطفال الأقل من 5 سنوات فضلًا عن فرق أخرى ثابتة بالمستشفيات والوحدات الصحية لتطعيم الأطفال المترددين على المنشآت الصحية سواء المستشفيات المركزية والعامة والوحدات الصحية وطب الأسرة بالقرى والنجوع بالإضافة إلى توفير المعدات اللازمة لذلك مضيفًا إنه تم اعلان المواطنين بمختلف الوسائل المختلفة منها لافتات قماش وبوسترات بالشوارع والميادين الرئيسية بالمراكز والقرى وعن طريق صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والإذاعة المحلية ومكبرات الصوت بالمساجد والمدارس وبسيارات تجوب المناطق المختلفة.