محافظ أسيوط: تقديم الدعم الكامل للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي تبدأ الأحد القادم

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حرصه على تقديم كافة سبل الدعم لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي تبدأ الأحد القادم 16 فبراير الجاري لمدة 4 أيام موضحًا إنه تم حصر الأطفال الأقل من عمر خمس سنوات على مستوى المحافظة وتستهدف الحملة 799670 طفل؛ لافتا إلى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوصول الحملة للمستهدفين منها ونجاحها بتحقيق الهدف منها والحفاظ على أطفالنا من هذا المرض مشددا على الأجهزة التنفيذية بضرورة تذليل كافة العقبات التي تواجه الفرق المتحركة والثابتة والمجموعات المشكلة من أطقم التمريض بالمراكز الطبية المختلفة التي تشارك في حملة التطعيم.







