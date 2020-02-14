الوفود الأجنبية تتدفق على المتاحف.. رشيد يستقبل قنصل فرنسا وسوهاج يفتح أبوابه للأستراليين.. صور

تفعيلًا لخطة وزارة السياحة والآثار لتنمية الحركة السياحية الوافدة لمختلف المناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة ، استقبل متحف رشيد الوطني ومتحف سوهاج القومي، هذا الاسبوع، عددًا من الوفود الأجنبية.





قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، ان متحف رشيد الوطني استقبل وفد من القنصلية الفرنسية برئاسة جانينا إيريرا قنصل فرنسا بالإسكندرية.





رافق أمناء المتحف، الوفد داخل قاعات العرض المتحفي وشرح القطع الأثرية بها وتعريفهم على تاريخ وحضارة مدينة رشيد العريقة من خلال تلك القطع، كما قدم فريق عمل المتحف اهداء لأعضاء الوفد متمثلا في منتجات الحرف التراثية التى تشتهر بها مدينة رشيد.





وفي سياقٍ متصل استقبل متحف سوهاج القومي وفدا سياحيا من دولة أستراليا، والذي قام بجولة داخل قاعات المتحف ومعرفة القطع الأثرية بها.



