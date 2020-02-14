متحف رشيد الوطني ومتحف سوهاج القومي يستقبلان عددًا من الوفود الأجنبية

تفعيلًا لخطة وزارة السياحة والآثار لتنمية الحركة السياحية الوافدة لمختلف المناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة، استقبل هذا الأسبوع متحف رشيد الوطني ومتحف سوهاج القومي عددًا من الوفود الأجنبية.





وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن متحف رشيد الوطني استقبل وفد من القنصلية الفرنسية برئاسة جانينا إيريرا قنصل فرنسا بالإسكندرية، وقام أمناء المتحف بمرافقة الوفد داخل قاعات العرض المتحفي وشرح القطع الأثرية بها وتعريفهم على تاريخ وحضارة مدينة رشيد العريقة من خلال تلك القطع.





كما قدم فريق عمل المتحف إهداء لأعضاء الوفد متمثلا في منتجات الحرف التراثية التى تشتهر بها مدينة رشيد.





وفي سياقٍ متصل استقبل متحف سوهاج القومي وفد سياحي من دولة استراليا، والذي قام بجولة داخل قاعات المتحف ومعرفة القطع الأثرية بها.





وقد حرصت تلك الوفود على تسجيل إعجابها بالحضارة المصرية العريقة، والتقاط الصور التذكارية لها داخل المتاحف.



