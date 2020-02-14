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برلمان

مطالبا بمحاكمة الاتحاد.. برلماني يصف هروب أبطال الملاكمة بالفضيحة

الجمعة 14/فبراير/2020 - 04:29 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
وصف النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن، هروب أبطال الملاكمة من مصر للخارج ومنهم على سبيل المثال وليد سعيد "دهب بحر ابيض وشارك بأولمبياد ريو "وحسام  بكر "بطل العرب وشارك بالأولمبياد" ومحمود عبد العال "بطل عرب وشارك بالاولمبياد "ومن قبلهم أحمد سمير والسيد عبد الحليم بالفضيحة التى تتطلب محاكمة كل المتسببين فيها متهما اتحاد الملاكمة بأنه المسئول الأول عن هذه الكارثة.

وطالب " أبو جاد " فى بيان عاجل قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بالتحقيق العاجل فى مخالفات اتحاد الملاكمة واستدعاء وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى للرد على بيانه العاجل لمعرفة الإجراءات التى سيتخذها ضد اتحاد الملاكمة.

كما تساءل النائب حسين أبو جاد عن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بشأن ما أثير عن قيام اتحاد الملاكمة بمنح تأشيرات السفر للخارج بدون محاسبة ولا أي مساءلة قانونية من الجهات الرقابية والمؤسسات الرياضية في مصر سواء اللجنة الأوليمبية أو وزارة الشباب والرياضة مما يجعلها تتدرج تحت مظلة التواطؤ أو التستر علي جريمة وهي تهريب اللاعبين الأبطال وإهدار المال العام بصور مختلفة بعد إنفاق الملايين عليهم في الإعداد.

وأضاف أن هذا ما تجسد في عملية تسهيل هروب البطل الأوليمبى حسام بكر الذي أنفقت عليه ملايين الجنيهات من أجل أن يرفع علم مصر ولكن رئيس الاتحاد المصرى للملاكمة يثبت تورطه وتورط مجلس الإدارة معه واللجنة الأوليمبية التابع لها بالمستندات تأكيد عملية هروب اللاعب لأمريكا بخطاب رسمى صادر من الاتحاد بتوقيعه كرئيس للاتحاد وعضو اللجنة الأولمبية ونائب رئيس الاتحاد العربي بعد أن كان يصرح بأن اللاعب هرب وسافر بمعرفته دون علم الاتحاد.
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