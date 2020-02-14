رواد مواقع التواصل: جمال عيد مفبرك للحقائق وهدفه تخريب مصر

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما على جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، حيث وصفوه بأنه كاذب وملفق، بعد قيامه بالدفاع عن الإخوان الإرهابيين وقال رواد التواصل إن عيد يقوم بدور التدليس على المواطنين والدفاع عن الخونة والإخوان الإرهابيين.





ووصف نشطاء التواصل عيد بأنه المفبرك الأعظم لأنه لا يرى العناصر التي تحاكم أمام القضاء إرهابيين ولكنهم معتقلون.





وسخر النشطاء من عيد قائلين: نشكك في شهادة الحقوق التي يحملها والمهنة الشريفة التي ينتسب لها ظلمة، نعلم أن ذلك نتيجة إفلاسك وفكرك المحدود وأن هدفك واحد في كل الحالات وهو تخريب مصر.