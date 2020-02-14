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حوادث

ضحية الفلانتين.. التفاصيل الكاملة لقتل طالبة ثانوى شبرا الخيمة على يد والدها

الجمعة 14/فبراير/2020 - 05:50 م
جثة - صورة أرشيفية
جثة - صورة أرشيفية
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إبراهيم الهوارى
شارب المر وتعبان وشقيان ليل نهار علشان اوفر لقمة عيش بالحلال وفى الاخر القى بنتى على علاقة بطالب وهى لسه فى الثانوية مقدرتش امسك نفسى غير وانا بضرب دماغها فى الحيط وماتت بعدها.. بتلك الاعترافات ادلى الاب المتهم بقتل ابنته بمنطقة شبرا الخيمة فى تحقيقات النيابة العامة ومحضر تحريات المباحث بعد أن شاهد ابنته تقف مع شاب امام مدرستها . 

وقال الأب المتهم : غيابها المستمر عن المدرسة لفت نظرى قمت بتتبعها بعد ما خرجت من البيت ووجدتها تقف في وسط الشارع برفقة شاب فقمت بتأديبها إلا أنها توفيت إثر اصطدام رأسها بالحائط.

وقال الأب المتهم خلال اعترافاته : أنا عامل بإحدى الشركات وبخرج للعمل يوميا علشان توفير احتياجات اسرتى وكنت أقوم بتأديبها بعد أن علمت بغيابها عن المدرسة وأن تعبى معاها ملوش أى لازمة من أجل تعليمها.

وأضاف المتهم: اكتشفت غيابها فى أحد الأيام من المدرسة حزنت على تعبي وشقايا من أجلها هي واخوتها فقمت بمعاقبتها على غيابها المستمر من المدرسة والدروس التى لا أتأخر في سداد مصاريفها شهريا إلا أنها لم تهتم بحديثي معها.

وتابع في أحد الأيام توجهت للمدرسة في منطقة شبرا الخيمة وعلمت بوجود علاقة عاطفية بينها وبين أحد الشباب الذي يأتي لها أمام المدرسة فاستشطت غيظا وقررت تأديبها بسبب وقوفها مع شاب غريب فقمت بضربها وأثناء ضربي لها ارتطمت رأسها بالحائط ما أصابها بنزيف بالمخ فقمت بنقلها للمستشفى إلا أنها ماتت مؤكدا أن ضربه لها كان بهدف التأديب.

 وكان المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة تلقى إشارة من المستشفى بوصول فتاة، تبلغ من العمر 15 سنة، إلى المستشفى جثة هامدة و أحضرها والدها لتلقي العلاج، وانتقل العقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي إلى المستشفى، وبسؤال والدها أفاد أن ابنته سقطت من الأسانسير أثناء ذهابها إلى المدرسة، وتوفيت نتيجة سقوطها فنقلها إلى المستشفى.

وكشفت مناظرة جثة المجني عليها وجود كدمات وسحجات في أنحاء متفرقة من جسدها مما اكد ان الواقعة بها شبهة جنائية وليست وفاة طبيعية  وبتضييق الخناق على والدها اعترف بأن المجني عليها توفيت في يده بسبب كثرة اعتدائه عليها بالضرب وألقى القبض على الأب وتحرر محضر بالواقعة وامرت النيابة بحبس المتهم 4 ايام. 


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