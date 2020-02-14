‎بحضور أسرته.. ‎افتتاح ميدان عبد الرحمن الأبنودي ‎بالإسماعيلية





‎تضمنت مراسم افتتاح الميدان إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية التى تجمل اسم الشاعر الراحل الكبير ونبذة عن تاريخه عنه ومشوار حياته، وتقديم باقة من العروض الفنية والأغاني الوطنية التى كتبها الشاعر الراحل الكبير، وغناها أشهر المطربين. ‎وكانت هيئة قناة السويس، قد قامت بإعادة تطوير الميدان بالكامل وتجهيزه بالرخام بدلًا من الحجارة وتطوير الجدارية الموجودة بقلب الميدان، كما وضعت صورة كبيرة للشاعر عبد الرحمن الأبنودي في الميدان على جدارية الافتتاح. ‎





ويذكر أنه قد أطلقت محافظة الإسماعيلية اسم "الأبنودي" على ميدان الجامعة القدمية "الزهراء" في يوم وفاته بشهر إبريل عام 2015 تخليدًا له. ‎فقد عاش الأبنودي رحمه الله فترة طويلة من حياته بالمنزل الخاص به بقرية الضبعية التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، بعد رغبته في الابتعاد عن زحام القاهرة، وأوصى بدفنه فى مقابر جبل مريم، بجوار منزله في الإسماعيلية. ‎





وعبد الرحمن الأبنودى من أبرز وأشهر شعراء العامية، ولد عام 1938 في قرية أبنود بمحافظة قنا في صعيد مصر، وألف الأبنودي على مدار حياته دواوين شعرية كثيرة، كما ألف بعض الأغاني التي غناها عدد كبير من مطربي الوطن العربي. ‎و توفى الأبنودى عصر يوم الثلاثاء 21 أبريل 2015، عن عمر يناهز الـ76 عامًا، بعد صراع مع المرض وشيع الآلاف من أهالي قرية "الضبعية" بالإسماعيلية، جثمان الشاعر الكبير في جنازة عسكرية، وتم دفنه بمقابر "جبل مريم" بالمحافظة، حيث شارك في الجنازة العسكرية عددًا كبيرًا من الشخصيات الرسمية والشعبية والفنية.

‎أناب الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، المستشار يحيى المحجوب مدير عام ادارة الرئاسة بالهيئة بافتتاح ميدان الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودى بمنطقة نمرة 6 بمنطقة الجامعة القديمة بالاسماعيلية وذلك فى حضور اللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد لمحافظة الاسماعيلية ، والاعلامية نهال كمال حرم الشاعر الراحل ونجلته آية وجمع كبير من قيادات هيئة قناة السويس وممثلى وزارة الثقافة ونخبة من الاعلاميين والآدباء.