محافظ المنوفية يأمر بغلق 8 مخابز سياحية بالشهداء.. تعرف على السبب

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على غلق 8 مخابز سياحية بقري مركز ومدينة الشهداء لمزاولتها النشاط بدون ترخيص مع فصل مصدر المياه والكهرباء بالتنسيق مع شرطة المرافق، علي أن يتم إعادة التشغيل بعد الانتهاء من تقديم مستندات الترخيص اللازم.





جاء ذلك بناء علي المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بمرور مفتشى حماية المستهلك بإدارة تموين الشهداء ، حيث تبين قيام عدد 8 مخابز سياحية بدنشواى وبندر الشهداء وسرسنا وميت شهالة بالإدارة والتشغيل بدون ترخيص.





وأكد المحافظ علي إستمرار شن الحملات التموينية مع تشديد الرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول، وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب.