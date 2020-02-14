خبير أمن قومي: الإرهاب ينتشر فى القارة السمراء.. والقوات الدولية أخفقت

قال اللواء محمد عبد الواحد خبير الشئون الأفريقية والأمن القومي، إن هناك إخفاقات للقوات الدولية المتواجدة في إفريقيا لمحاربة الإرهاب.





وتابع خبير الأمن القومي، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري مقدم برنامج "حقائق وأسرار" عبر قناة "صدى البلد"، أن الإرهاب ينتشر في شرق القارة السمراء خاصة في منطقة القرن الإفريقي ويسيطر عليه مجموعات "شباب المجاهدين" في الصومال؛ ويتحرك بحرية كاملة سواء داخل الصومال أو في دول الجوار.





وأضاف اللواء محمد عبدالواحد خبير الشئون الإفريقية: "قوام القوات الأمريكية الموجودة في إفريقيا حوالي 7 آلاف جندي وعلى الرغم من ذلك الإرهاب يستشري في البلدان الإفريقية".



