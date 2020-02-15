تعرف على تفاصيل مهلة استكمال الأوراق وإعادة الاستعلام لحاجزى شقق محدودى الدخل

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، بمنح مهلة شهرين تبدأ من 12/2/2020، وحتى يوم الأحد 12/4/2020، لحاجزى الوحدات السكنية السابق طرحها لاستكمال أى أوراق أو اجراءات متأخرة لدى جهات التمويل أو صندوق التمويل العقارى التابع للوزارة.





وذلك بالنسبة للوحدات التى تم حجزها ضمن إعلانات الوزارة لشقق إسكان محدودى الدخل المنفذة ضمن برنامج الاسكان الاجتماعى، وبالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعدد من المدن الجديدة، لتحديث أواستكمال أى بيانات أو مستندات مطلوبة، وتقديم طلبات إعادة الاستعلام أو طلبات التظلم، في حالة الرفض نتيجة الاستعلام الميداني عن العمل والسكن، أو الرفض من جهات التمويل المختلفة التى تمت الإحالة إليها من الصندوق.

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه فى حالة عدم استكمال الإجراءات خلال المهلة المذكورة، يُعتبر ذلك عدولًا عن الاستمرار في حجز الوحدة السكنية، ويُعد الطلب لاغيًا، وذلك عدا العملاء المقبولين ممن هم خارج أولوية الوحدات المُتاحة.