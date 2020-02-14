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توك شو

موقف طريف.. إعلامي يقاطع حفل عيد الحب باستاد القاهرة ليهنئ الزمالك

الجمعة 14/فبراير/2020 - 09:23 م
الزمالك والترجي
الزمالك والترجي
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عبد الخالق صلاح
قاطع الإعلامي ابراهيم عبد الجواد، أجواء احتفالية عيد الحب باستاد القاهرة ليعلن فوز الزمالك بكأس السوبر عقب فوزه على الترجي بـ 3 أهداف .

وقال عبد الجواد: «عايزين نسمع أحلى تحية لمدرسة الفن والهندسة .. ألف مليون مبروك للزمالك وجمهور الزمالك ولاعبي الزمالك وجهازه الفني .. الزمالك شرفنا وبقي بطل أفريقيا». 

واستقبل الآلاف الموجودون في الاستاد الخبر الهتاف للنادي الزمالك لفوزه بكأس السوبر للمرة الرابعة في تاريخه الرياضي المشرف. 

وحقق نادي الزمالك، بطولة كأس السوبر الإفريقي، وذلك بعد اكتساحه نادي الترجي التونسي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين في ملعب نادي الغرافة بقطر.

وسجل يوسف أوباما هدف الزمالك الأول، ليضيف أيمن بن شرقي الهدفين الثاني والثالث، ليؤمن فوز الفريق الأبيض بالبطولة الإفريقية والتي غابت عن الفريق لمدة 17 عامًا.

ورفع الزمالك رصيده من بطولة كأس السوبر للبطولة الرابعة في تاريخه، ليصبح ثاني أكثر الفرق تتويجًا بالبطولة، بعد النادي الأهلي ، والذي يملك الرقم القياسي لعدد بطولات كأس السوبر بـ 6 بطولات، ومتخطيًا نادي مازيمبي الكونغولي والذي حقق 3 بطولات.

وحصد الزمالك البطولة في أعوام 1994، 1997، 2003.
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