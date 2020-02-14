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رياضة

سيدات طائرة الأهلي يفوز على الشمس في الدوري

الجمعة 14/فبراير/2020 - 10:31 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حقق الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب فريق الشمس، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة الشمس، وقدم خلالها لاعبات الأهلي عرضًا قويًّا وسيطرن على مجريات اللعب، ونجحن في الفوز بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، حيث جاءت نتائج الأشواط كالتالي: 25-23، 25-14، 25-15.

وكان فريق الأهلي قد فاز في المباراة الماضية على الطيران بنتيجة 3-0، ضمن بطولة الدوري.

ويتصدر الأهلي ترتيب المسابقة برصيد 39 نقطة من 13 مباراة، محققًا العلامة الكاملة دون هزيمة.

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