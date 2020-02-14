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وزيرة الصحة تكشف تفاصيل أول حالة حاملة لفيروس كورونا في مصر

الجمعة 14/فبراير/2020 - 10:31 م
الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان
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محمد حليم قنديل
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه تم اكتشاف أول حالة حاملة لفيروس كورونا ولم تظهر عليها أعراض المرض، مضيفة أنه بعد اكتشاف الحالة أمس تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية على الفور.

وأضافت "زايد" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن الحالة التى تم اكتشافها حالة حاملة للفيروس وليست مصابة وتم حجزها.

وأوضحت أنه تم فحص الأشخاص الذين كانوا بجواره ويتعاملون معه ولم يكن أحد منهم مصابا بكورونا وتم التأكد من ذلك.

وتابعت وزيرة الصحة، أن الشخص الحامل للفيروس تم نقله الى المستشفى وليس للحجر الصحي بمطروح،  ولم يكن لديه أي أعراض إكلينيكية للمرض.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد، أن الذين توفوا من فيروس كورونا لم يتخطوا الـ 2.5 % من المصابين بالمرض وكانت مناعتهم ضعيفة ولذلك الفيروس تغلب عليهم، مشيرة إلى أنه لا يوجد حالات مصابة بين المصريين بفيروس كورونا نهائيا غير تلك الحالة الاجنبية.

وأشارت إلى أن الحالة الحاملة لفيروس كورونا لم تظهر عليها الأعراض ويمكنه التغلب على الفيروس لان مناعته قوية وذلك يساعد في القضاء على الفيروس.
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