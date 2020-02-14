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أخبار البلد

البابا تواضروس الثاني يفتتح مؤتمر شباب النمسا وفرنسا بالأنبا بيشوي

الجمعة 14/فبراير/2020 - 11:29 م
صدى البلد
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سامح سلام
بدأت اليوم بمركز لوجوس البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، أعمال مؤتمر شباب إيبارشيتي النمسا، وباريس وشمال فرنسا من الخدام، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني،بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تحت عنوان "GPS".

وألقي قداسة البابا تواضروس الثاني المحاضرة الافتتاحية والتي حملت نفس عنوان المؤتمر وتحدث عن الأحرف الثلاثة التي تشير إلى ثلاث كلمات، حيث G= God (الله)، و P= Pray (صلاة)، و S= Service (خدمة)، وهي ثلاث كلمات نحتاجها في الطريق إلى السماء ويجمعها قول بولس الرسول "الإيمان العامل بالمحبة".

ورحب قداسة البابا تواضروس الثاني خلال كلمته بالشباب الحاضرين وأثنى على خدمتهم وارتباطهم بالكنيسة الأم في مصر.

وتعد هذه هي السنة السادسة لخدمة شباب إيبارشية النمسا في مصر والثانية لشباب إيبارشية باريس وشمال فرنسا.

ويحاضر في  المؤتمر عدد من الآباء الأساقفة هم أصحاب النيافة الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية.

كما يحاضر أيضا الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي ومنشية الصدر، ومن الآباء الكهنة القمص يوحنا باقي والقس موسى نصري والقس يوسف سمير والقس يوسف وديع.

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