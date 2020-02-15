هيثم شعبان: الهزيمة لن تقلل من معنويات لاعبي سيراميكا كليوباترا.. فيديو





وأضاف هيثم شعبان ، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت على قناة «صدي البلد»، إنه يعمل حاليا على إخراج اللاعبين، من الحالة السيئة التى يمروا بها بسبب الهزيمة.





وأوضح هيثم شعبان، إن الفارق حاليا بين سيراميكا كليوباترا وأقرب منافسيه، خمس نقاط، وهو فارق جيد، وسيعمل فريقه على تعويض هذه الهزيمة بالفترة المقبلة، مؤكدا أن الهزيمة لن تقلل من معنويات فريقه خاصة أنه لايزال فى الصدارة.





وخسر فريق سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف أمام نظيره بتروجيت، ضمن منافسات الجولة الـ 14، بمجموعة القاهرة، بالقسم الثاني.





ويتصدر سيراميكا كليوباترا المجموعة الثانية رغم الهزيمة، برصيد 29 نقطة، بينما رفع بتروجيت رصيده إلى النقطة 22 في المركز الثالث.

قال هيثم شعبان، المدير الفنى لفريق سيراميكا كليوباترا إن فريقه تعرض لهزيمة مفاجئة أمام بتروجت ضمن منافسات دورى القسم الثاني.