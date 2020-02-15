بعد الفوز بالسوبر.. طارق حامد لسنا بحاجة الى سلاح نحن واحد

وجه طارق حامد نجم الزمالك، تهنئة خاصة لزملائه ولجماهير الزمالك، بعد التتويج بلقب السوبر الأفريقي، على حساب الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين امس الجمعة في استاد الغرافة بقطر.





ونشر طارق حامد صور عبر حسابه على"انستجرام" وعلق قائلًا "نحن لسنا بحاجة الى سلاح نحن واحد💪💪"





وتوج الزمالك بلقب السوبر الإفريقي للمرة الرابعة فى تاريخه، وذلك عقب تحقيق الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 - 1.









تقدم يوسف أوباما للزمالك ثم أدرك عبد الرؤوف بن غيث للترجى وأضاف أشرف بنشرقي الهدف الثاني والثالث للأبيض.









وواجه الزمالك الترجي التونسي في 6 مواجهات سابقة بالمسابقات الأفريقية، حقق خلالهما الزمالك الفوز في 3 مواجهات، وتعادل في مباراتين، وخسر في لقاء وحيد.









وخاص الزمالك اللقاء باعتباره بطلا لمسابقة الكونفدرالية الموسم الماضي، بينما لعب الترجي المباراة باعتباره بطلا لدوري أبطال أفريقيا.















