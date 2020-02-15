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رياضة

صحيفة سعودية: إقالة جروس من تدريب أهلي جدة

السبت 15/فبراير/2020 - 03:29 ص
كريستيان جروس
كريستيان جروس
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محمد رشاد
أصبح رحيل السويسري كريستيان جروس من تدريب أهلي جدة قريبا للغاية، حسبما أشارت صحيفة عكاظ الرياضية السعودية.

مصادر مسؤولة داخل نادي أهلي جدة كشفت لـ صحيفة“عكاظ” اتخاذ النادي قراره الرسمي بإنهاء التعاقد مع جروس.

الاتفاق تم بالفعل بين مجلس إدارة أهلي جدة وجروس من أجل إنهاء التعاقد بين الطرفين، على أن يكون الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، وفقا للصحيفة السعودية.

ويأتي قرار مجلس إدارة أهلي جدة عقب خسارة الفريق أمام الوحدة، مما جعل الفريق يبتعد بفارق 8 نقاط عن المتصدر الهلال.

وخسر أهلي جدة بهدفين مقابل لا شيء أمام الوحدة في الجولة الـ 18 من الدوري السعودي ، ليتجمد رصيد أهلي جدة عند النقطة 33 في المركز الثالث.

وقاد جروس أهلي جدة في 16 مباراة ونجح في الانتصار 10 مرات والتعادل مرتين وخسر 4 مرات ، على الرغم من انتصارات جروس الـ 10 إلا أن فريقه لم يظهر بالشكل المطلوب في المباريات الأخيرة.
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