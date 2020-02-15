خلال زيارته لـ خزان أسوان.. وزير النقل يوجه باستغلال ناتج الحفر لردم الخور.. صور

وجه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، باستغلال ناتج أعمال الحفر، عن طريق ردم منطقة "خور" حتى يمكن الاستفادة منها مستقبلا لخدمة المحافظة.









جاء ذلك أثناء تفقده لمشروع كوبرى ومحور خزان أسوان البديل للخزان القديم.









وأعطى الوزير مهلة لمسئولى الهيئة العامة للطرق والكبارى لاستكمال تنفيذ أعمال الكباري بالمرحلة الأولى للكوبرى بوضع الخوازيق بمشروع محور بديل خزان أسوان، والذى يقام بهدف الحفاظ على جسم خزان أسوان، وخدمة الحركة السياحية من وإلى مطار أسوان، وكذلك خدمة النقل المؤدية إلى الطريق الصحراوى الغربى بمدينة أسوان.











وكان وزير النقل بدأ جولته داخل محافظة أسوان، صباح اليوم السبت بتفقد مشروع محور بديل خزان أسوان.





واستمع الوزير، خلال جولته التى رافقه فيها اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لشرح حول مشروع محور بديل الخزان.



جدير بالذكر أن المحور الجديد سيكون بديلا لكوبرى الخزان القديم، حيث سيربط بين شرق مدينة أسوان وحتى بداية الطريق الصحراوى الغربى أسوان - القاهرة عابرًا نهر النيل ليربطه بالطريق الزراعى الشرقى أسوان - القاهرة، وأيضًا ربطه بطريق أسوان - أبو سمبل، وتصل تكلفته التقديرية إلى 2 مليار جنيه، ويبلغ طول المحور التنموى الجديد 5،4 وعرضه 30 مترا بواقع 3 حارات فى كل اتجاه.





ويتكون المحور من مداخل ومخارج وكوبرى بطول 2050 مترا، منها كوبرى ملجم أعلى نهر النيل بطول 640 مترا، بالإضافة إلى 2 نفق وأعمال طرق بطول 3350 مترا، كما أن جزء المحور الذى سيعلو النيل يبلغ طوله 320 مترا، وتم تصميمه ليكون كوبري ملجم.









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