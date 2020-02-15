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ساحة رأي

د. مجدى بدران يكتب: غسل الأيدى يقى من 250 مرضا والكورونا أيضا

السبت 15/فبراير/2020 - 10:36 ص
صدى البلد
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زاد الاهتمام العالمى بغسل الأيدى مؤخرًا بعد انتشار فيروس الكورونا الجديد فى 30 دولة، و إصابة 67105 فى العالم ، و وفاة حوالى 1500  ، و توصية منظمة الصحة العالمية بغسل الأيدى للوقاية من العدوى .

النظافة من الايمان ، و بغرس مفهوم غسل الأيدى بإمكان المصريين أن يغيروا المجتمع  نحو المزيد من النظافة ، و السلوكيات النظيفة  ، والوقاية من العدوى  . غسل اليدين بالصابون يقلل العدوى فى رياض الأطفال 50%، و معدلات الإسهال 47%  و  وفيات أمراض الإسهال  50 %  ، و الوفيات الناجمة عن الالتهاب الحاد في الجهاز التنفسي بمقدار 25%. غسل اليدين بالصابون يمكننا من إنقاذ مليون طفل من الوفاة  عالميًا  سنويًا، و  يمنع 25% من أمراض التلوث الغذائى .غسل اليدين يمنع أمراضًا خطيرة مثل : أمراض الإنفلونزا ، التهاب الكبد الوبائي أ ، نزلات البرد ، التهاب السحايا، التيفود ، الإسهالات المعدية ، الطفيليات المعوية .

فى دراسة بريطانية على غسل الأيدى عبر ثلاثة فصول شتاء ، و بمشاركة  20 ألف تبين أن  الذين داوموا على غسل الأيدى انخفضت فيهم معدلات الإصابة بالبرد بنسبة 14%،و 51% من المشاركين  أصيبوا بنوبة البرد مرة على الأقل مقارنة ب 59 % بالأخرين ، و انخفضت  معدلات الإصابة  بالإنفلونزا بنسبة 20% ، و زيارات الأطباء  بنسبة 10% ، و الحاجة للمضادات الحيوية بنسبة 15%. تم اكتشاف أن أيادى الأطباء الملوثه تنقل العدوى للمرضى ، و زاد الإهتمام بغسل أيادى الأطباء بالماء و الصابون وارتداء القفازات .

يبدو جلد اليدين ناعمًا ،لكنه به الكثير من التعرجات والدهاليز،مما يسمح للميكروبات بالبقاء . يعتبر الجلد أكبر عضو فى الإنسان ، و البكتيريا تعيش عليه وفى مجارى العرق وبصيلات الشعر ، و هناك خمسة ملايين من الميكروبات  على الأقل على  يديك .

تستطيع العديد من الميكروبات العيش على يد الإنسان عدة  ساعات ، و تختبئ مئات الملايين  من الميكروبات تحت الخواتم والأساور وساعات اليد .غسل الأيدى من أهم النصائح الطبية  لتجنب  الإصابة بالعدوى . فى أمريكا : 90% من النساء يغسلن أياديهن ، مقارنة ب75 %  من  الرجال ،و  80 % فقط من الأمريكيين يغسلون أياديهم بعد قضاء الحاجه فى منازلهم ، و 30%  من الممرضات يغسلن أياديهن قبل التعامل مع المرضى ،و  27 % لا يغسلن أياديهن بعد تغيير الحفاضه  ، و 23% لا يغسلن أياديهن قبل أو بعد الأكل، و 80% لا يغسلن أياديهن بعد لمس النقود، 24% من الرجال و39% من السيدات فقط يغسلون أياديهم بعد الكحه أو العطس ، و هناك  حوالى 100 ألف عدوى من المستشفيات سنويًا بسبب تلوث الأيدى .

100% من الموظفين والعاملين فى أكبر المطاعم الأمريكيه كانوا يحملون بقايا فضلات معويه تحت أظافرهم ، و 12% من الأمريكيين فقط هم الذين يبحثون عن صابون لغسل الأيدى فى الحمامات العامة.

متى يجب أن تغسل الايدى؟  مع التقلبات الجوية ،  قبل وخلال وبعد إعداد الطعام ، قبل تناول الطعام وبعده، قبل و بعد استخدام الحمام، و بعد العطس أو التمخط ، و بعد اللعب ، و بعد تغيير حفاضات الأطفال،و بعد لمس سلة القمامة، و بعد لمس  النقود ، و  قبل وبعد التماس أو  زياره مريض ،  و بعد لمس طفل استخدم الحمام ، و قبل وبعد لمس الجلد أو العين أو الأنف أو الرأس  أو الفم ،  و بعد لمس الحيوانات أو فضلاتها ،  و عند اتساخ الأيدى  ، و بعد ارتداء الحذاء ، و قبل وبعد ارتداء الجوانتى ، و قبل ارتداء العدسة اللاصقة ، و قبل و بعد تنظيف الأسطح . وعكس ماهو شائع فالأيدي المبللة تنشر الميكروبات ألف ضعف الأيدى الجافة ! تشمل أماكن تواجد الميكروبات على جلد الإنسان راحه اليد ، الأظافر ، تحت الأظافر خاصه الأقرب لطرف الظفر، خطوط راحة اليد، تعاريج راحه اليد وعقل الأصابع ، فتحتى الأنف، شقوق أو جروح  الجلد .

يفضل غسل الأيدى بالماء  النظيف الجارى الدافئ ، مع التصبين،و يفضل الصابون السائل ولمدة 20 ثانية على الأقل ، و فى حالة غياب الصابون يفضل غسل اليدين بالكحول بعد غسل اليدين بالماء وتجفيفهما، وإذا تعذر ذلك فالمسح الجيد بمناديل الكحول الطبى. يفضل الفرك الكامل لسطحى اليدين ، و فرك الأصابع دائريًا ، و فرك مابين الأصابع ، و فرك الأظافر و ما تحتهما . يقلل فرك  ما تحت الأظافر كميه الميكروبات القابعه تحت الأظافر 350 مره .تشطف اليدين  جيدًا بالماء الجارى بعد التصبين لمدة 20 ثانية ، ثم تجفف اليد بمناديل ورقية تستخدم مرة واحدة ، و يفضل الفوط الورقيه المزدوجة .ظاهرة غياب الصابون و مناديل التجفيف الورقية حقيقة واقعة فى غالبية الحمامات العامة . ننبه لضرورة غسل مقبض صنبور المياه بعد  غسل اليدين ، لأن بعد الغسل تتلوث اليد بواسطة الصنابير فى حوالى 90% من الحالات . تبين أن ماكينات الهواء الجاف غير صحية و تزيد من تركيز الميكروبات على اليدين  ! بل تدفع  الميكروبات من شخص لأخر و تلوث كل ما و من فى الحمامات  إلى مسافة مترين ! القفازات تمنع نقل الميكروبات بنسبه 80% ولكن غسل الأيدى  بالماء والصابون يمنع 99% من نقل الميكروبات.


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