بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة بالمنيا

أصيب 6 أشخاص إثر تعرضهم لانقلاب سيارة بيجو، على الطريق الصحراوي الشرقي المار على محافظة المنيا.





كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ لعمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بيجو بالصحراوي الشرقي، ووجود مصابين.





وبانتقال قوات الأمن إلى مكان البلاغ تبين إصابة محمد عاطف على 21 سنة طالب بمعهد اللاسلكي ، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتبا هكسر بالفخذ الأيسر، وعلى حسن خلف، 27 سنة ، مصاب بكدمات شديدة وسحجات واشتباه كسر بالذراع الأيسر، وسيد سعيد سليم، 28 سنة عامل، مصاب بكدمات شديدة بالجسم، على رجب بخيت، 29 سنة ، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح بالساعدين، ومحمد أشرف عبد الرحمن، 20 سنة عامل، و سويلم عاطف عبد الرحمن، 26 عاما، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيسر.





تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادثة لتسيير حركة السير بالطريق الصحراوي الشرقي.