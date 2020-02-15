إصابة 3 أشخاص في حريق بمنزل بسبب تسريب غاز بسوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، على حريق اندلع في منزل بقرية الأحايوة شرق دائرة مركز أخميم بسبب تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز، ونتج عن الواقعة إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم لمستشفى أخميم المركزي.





تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بنشوب حريق، بمنزل بقرية الأحايوة شرق دائرة مركز أخميم، وتبين من المعاينة إصابة سيدتين ورجل بحروق متفرقة.





أشارت التحريات إلى أن سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز في وجود مصدر حراري، وتم نقل المصابين لمستشفى أخميم المركزي.





تحرر المحضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة.



