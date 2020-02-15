مشروع لازدواج الصحراوى الغربى.. وزير النقل ومحافظ أسوان يتفقدان أعمال كبارى الخزان الجديد ودراو

أعلن المهندس كامل الوزير وزير النقل عن قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بتنفيذ مشروع ازدواج الطريق الصحراوى الغربى بداية من كمين غرب أسوان حتى الازدواج الحالى أمام مشروع الطاقة الشمسية وذلك بإجمالى 51 كم ذهاباَ وإياباَ كمرحلة أولى، موضحا أنه سيتم استكمال الازدواج حتى محافظة الأقصر، وذلك بالتوازى مع رفع كفاءة وصيانة الطريق فياتجاه أسوان / القاهرة ضمن الطريق الدولى الإسكندرية / كيب تاون.





جاء هذا بعد عرض اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مطالب المحافظة المتعلقة بضرورة ازدواج الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة بعد تكرار وقوع العديد من الحوادث التى أودت بحياة بعض المواطنين نتيجة سوء حالة الطريق، وذلك على هامش تفقد وزير النقل ومحافظ أسوان لمشروعات المحاور والكبارى الجارى تنفيذها بالمحافظة.





وتشمل هذه المشروعات محور وكوبرى خزان أسوان الحر البديل لخزان أسوان القديم والذى تصل تكلفته إلى 2 مليار جنيه ويبلغ طوله 4,5 كم وعرضه 30 متر بواقع 3 حارات فى كل اتجاه ويتكون من 4 كبارى رئيسية منهم كوبرى علي النيل والثانى علي مفيض السد العالى والثالث على الطريق الزراعى الغربى والرابع على الطريق الزراعى الشرقى، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية من برابخ ومواسير وأنفاق.





كما تفقد وزير النقل وبرفقته محافظ أسوان موقع إنشاء كوبرى ومحور دراو الجديد والذى سيربط الطريق الصحراوى الغربى بمركزى دراو ونصر النوبة حيث يبدأ من أمام قرية بنبان وحتى الطويسه فى الجانب الشرقى للنيل بالقرب من مدخل طريق بلانه بطول ١٨،٢ كم وبعرض 21 متر وبتكلفة 1.3مليار جنيه ومقرر تنفيذه خلال 36 شهر حيث سيضم ٧ كباري و٣ أنفاق .





وتوجه وزير النقل لمتابعة معدلات تنفيذ محور كلابشة على النيل بمحافظة اسوان والذي تبلغ تكلفته مليار جنيه ويبلغ طوله 23 كم وعرضه 21 متر بواقع 2 حارة مرورية بعرض 7،5 م لكل إتجاه ، والذى يشمل 10 كبارى منها 5 كبارى رئيسية .





من جانبه وجه اللواء أشرف عطية الشكر والتقدير للفريق كامل الوزير على إستجابته السريعة والإنسانية لمطالب أهالى أسوان لازدواج الطريق الصحراوى الغربى والذى كان يعد بمثابة حلم طال انتظاره ليتحقق فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإقامة شبكة عملاقة من الطرق السريعة والمتطورة لتستوعب حركة النقل سياحيا وتجاريا وخدميا بما ساهم لأول مرة فى إحداث طفرة غير مسبوقة على مستوى الجمهورية .





ولفت المحافظ إلى أن ازدواج الطريق الصحراوى الغربى سيساهم بشكل مباشر فى الحد من الحوادث المرورية وذلك لحماية الأرواح وحفاظا على سلامة المواطنين من أى أضرار وأخطار مستقبلية، بالإضافة إلى أنه يعتبر الشريان الرئيسى نحو الأسواق الأفريقية حيث تعتبر أسوان جسر التواصل التجارى والإقتصادى والسياحى بين مصر والقارة السمراء .





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