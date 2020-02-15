إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بصحراوى بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل بالطريق الصحراوى عند الكيلو 135 بدائرة مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج.





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث عند الكيلو ١٣٥ اتجاه الإسكندرية.





وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لاتخاذ العلاج اللازم.





وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.