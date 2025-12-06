سوريا : قوات إسرائيلية تطلق النار لترهيب المدنيين بمحيط بلدة بيت جن

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أعلنت وكالة الأنباء السورية، أن قوات إسرائيلية تطلق النار لترهيب المدنيين بمحيط بلدة بيت جن بريف دمشق.

وأوضحت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن قوة للاحتلال مؤلّفة من 3 دبابات و5 آليات توغلت في التقاطع المعروف باسم مفرق باب السد وسرية الدبابات، على الطريق الواصل بين مزرعة بيت جن بريف دمشق وكلٍّ من قرى حضر وجباثا الخشب وطرنجة بريف القنيطرة.

يأتي ذلك استمرارا للانتهاكات الإسرائيلية ضد سوريا، حيث توغلت أمس الجمعة، في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة بقوة مؤلفة من ستّ آليات، بينها ثلاث سيارات من نوع هامر، وسيارتان من نوع هايلوكس بيضاء، إضافة إلى فان أسود اللون