مباحث تموين القاهرة تضبط مصنع حلوى بدون ترخيص بالسلام

تمكنت قوة أمنية من مباحث إدارة شرطة التموين والتجارة بالقاهرة من ضبط المسئول عن مصنع حلوى " جافة " الكائن دائرة قسم شرطة السلام أول لإدارته المصنع بدون ترخيص .





وتبين من التحريات وجمع المعلومات قيام المتهم بتصنيع الحلوى الجافة مستخدمًا خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وبمداهمة المصنع عثر بداخله على ٢ طن سـكـر و٥ طن مواد غذائية سمسم، حمص، فول سوداني، عسل جلوكوز و٢١ ألف قطعة حلوى جافة وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها و ٧ ماكينة تصنيع.





وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم تحرير المحضر اللازم، والعرض علي النيابة العامة.