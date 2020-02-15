فيديوجراف.. تفاصيل اكتشاف أول حالة حاملة لـ كورونا فى مصر

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الحالة الحاملة لفيروس كورونا التى ظهرت فى مصر لـ"شاب أجنبى".
وأضافت "زايد" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن الشاب يبلغ من العمر 33 عاما، وتم فحص المبنى بالكامل الذي كان يسكنه؛ للتأكد من عدم إصابة أشخاص آخرين.
وتابعت وزيرة الصحة، أنه تم اكتشاف إصابة هذا الشاب، خلال المسح الجماعي أو الكشف الجماعي للتعرف على الحالات، وتم اكتشاف هذا الشاب من بينهم.
ولمزيد من التفاصيل حول أول مصاب بـ فيروس كورونا فى مصر تابعوا الفيديوجراف التالى ...