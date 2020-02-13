فيديوجراف.. عمرو دياب.. تفاصيل ألبوم سهران





يضم البوم سهران 14 اغنية جديدة، وشارك فيه المستشار تركي آل الشيخ بثلاث اغان من كلماته و جميعها من ألحان عمرو مصطفى.









ويتضمن الألبوم 5 أغانٍ من تأليف الشاعر تامر حسين، كما يشارك الشعراء أيمن بهجت قمر، وصابر كمال، وبهاء الدين محمد، وخالد تاج الدين، ومن الملحنين محمد يحيى، وشادي بدر، ومحمد رحيم، وعزيز الشافعي.

















ونستعرض المزيد من التفاصيل عن البوم سهران لـ عمرو دياب من خلال الفيديوجراف الآتي ...

تصدر الفنان عمرو دياب مؤشرات البحث على جوجل بعد طرح ألبومه "سهران" محققا نجاحا كبيرا منذ اللحظات الأولى لطرحه.