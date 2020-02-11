فيديوجراف .. مفاجأة جديدة حول فترة حضانة كورونا

كشفت دراسات صينية حديثة أجراها فريق طبي برئاسة العالم الصيني، كونج نانشان، عن فترة الحضانة الحقيقية عن فيروس كورونا والتي تم فحص خلالها السجلات الطبية لـ1099 مصابا بالفيروس.

توصلت الدراسة إلى أن 13% من المصابين كانوا على تماس بالحيوانات البرية، بينما الثلثان منهم كانوا في مدينة ووهان وسط الصين، حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى في ديسمبر الماضي.

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن فترة حضانة فيروس كورونا من خلال الفيديوجراف التالي.



















