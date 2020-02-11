AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديوجراف .. مفاجأة جديدة حول فترة حضانة كورونا

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 11:00 م
كورونا
كورونا
Advertisements
منار شعبان

كشفت دراسات صينية حديثة أجراها فريق طبي برئاسة العالم الصيني، كونج نانشان، عن فترة الحضانة الحقيقية عن فيروس كورونا والتي  تم فحص خلالها السجلات الطبية لـ1099 مصابا بالفيروس.

 

توصلت الدراسة إلى أن 13% من المصابين كانوا على تماس بالحيوانات البرية، بينما الثلثان منهم كانوا في مدينة ووهان وسط الصين، حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى في ديسمبر الماضي.

 

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن فترة حضانة فيروس كورونا من خلال الفيديوجراف التالي.






Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديوجراف.. معلومات عن فيروس الصين الغامض

الفيروس الغامض.. كل ما تريد معرفته عن كورونا الجديد الذي يهدد العالم

د. مجدي بدران يكتب: تعرف على فيروس كورونا الجديد

فيديوجراف| كيف تنبأ بيل جيتس بفيروس كورونا قبل 6 سنوات؟

هل يصل كورونا للدول العربية؟

فيديوجراف.. كيف تستعد مصر لمواجهة فيروس كورونا؟

ترشيحاتنا

خلال الشتاء.. أسرع وأسهل طريقة لغسيل البطاطين بدون مياه

فيروس كورونا يهدد ثلثي سكان العالم.. تفاصيل صادمة

أول لقاء بـ ناشر فيروس كورونا في أوروبا.. يكشف مفاجأة وهذا ما قاله.. صور

حملة لإزالة أشهر عربة كبدة وسجق فى حي الدقي .. صور

لم أطلب مليما واحدا من الفنان محمد رمضان.. رد الطيار المفصول بعد فيديو محمد رمضان.. فيديو

متحدث النواب يكشف تفاصيل وفاة نائب رئيس حزب الحرية في حادث سقوط أسانسير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إبراهيموفيتش VS رونالدو .. شاهد تدريبات ميلان استعدادا لمواجهة يوفنتوس

محمد صلاح يتألق .. تدريبات ليفربول استعدادا للمواجهاته القادمة ..صور

رجال الأمن يقدمون المساعدة لناخبي "تكميلية الجيزة" بلجنة أسماء فهمي القومية | صور