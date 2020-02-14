وزيرة الصحة تكشف معلومات عن الأجنبي حامل فيروس كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الحالة الحاملة لفيروس كورونا التى ظهرت فى مصر لـ"شاب".





وأضافت "زايد" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن الشاب يبلغ من العمر 33 عاما، وتم فحص المبني بالكامل الذي كان يسكنه؛ للتأكد من عدم اصابة أشخاص آخرين.





وتابعت وزيرة الصحة، أنه تم اكتشاف إصابة هذا الشاب ، خلال المسح الجماعي أو الكشف الجماعي للتعرف على الحالات ، وتم اكتشاف هذا الشاب من بينهم.





وأوضحت، أن الشاب حامل فيروس كورونا ، كانت التحاليل بالنسبة له إيجابية ، وليست سلبية؛ مما يعني أنه من الممكن أن يتعافى من هذا الفيروس.



