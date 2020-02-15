رفض الاستئناف على حبس باتريك جورج والنيابة تتهمه بنشر أخبار وبيانات كاذبة والتحريض على التظاهر

قررت محكمة مستأنف ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية اليوم السبت استمرار حبس الباحث المصري "باتريك جورج ميشيل زكي" بعد رفض الاستئناف المقدم من محاميه على قرار حبسه 15 يوما.









ونظرت المحكمه اليوم الاستئناف على قرار الحبس بحضور محامين من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمبادرة المصرية ومنظمات المجتمع المدنى المصرية والإيطالية وسمحت هيئة المحكمة بحضور صحفيين من وكالة الأنباء الإيطالية وعددا من الدبلوماسين الاجانب منهم سكرتير عام السفاره السويديه وسكرتير عام السفاره الايطالية ومسؤل الشئون الدولية بالسفاره الكندية.





وطالب محاميه خلال الجلسه بإخلاء سبيله، بدعوى عدم صحة إجراءات الضبط وعدم صحة محضر التحريات حيث كان خارج البلاد اثناء الاحداث فى سبتمبر الماضى و رفض محامو ووالد باتريك الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام قائلا: "ملتزمون بالقانون ولا نريد الإدلاء بأي تصريحات صحفية" نافيا ما يتم تداوله بوسائل الإعلام الأجنبية على لسان أسرة باتريك.



