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بين الناس

أهالي عين شمس يشكون من تكسير الطرق

السبت 15/فبراير/2020 - 05:08 م
تكسير الطرق
تكسير الطرق
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كريم ناصر
بعث مينا صبحي،  أحد قراء موقع صدى البلد الإخباري برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من سوء حالة الشوارع بمنطقة عين شمس بالقاهرة. 

وأوضح مينا، أن شارعي عفيفي عفت وتادرس اسطفانوس بحى عين شمس بالقاهرة يعانيان من التكسير و عدم وجود أرصفة  ما يسبب ضررا بالسيارات المارة و يعطل حركة السير بالشارع.
 
وطالب المسئولين بسرعة التدخل من أجل حل المشكلة.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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