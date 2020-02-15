أهالي عين شمس يشكون من تكسير الطرق

بعث مينا صبحي، أحد قراء موقع صدى البلد الإخباري برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من سوء حالة الشوارع بمنطقة عين شمس بالقاهرة.





وأوضح مينا، أن شارعي عفيفي عفت وتادرس اسطفانوس بحى عين شمس بالقاهرة يعانيان من التكسير و عدم وجود أرصفة ما يسبب ضررا بالسيارات المارة و يعطل حركة السير بالشارع.

وطالب المسئولين بسرعة التدخل من أجل حل المشكلة.



