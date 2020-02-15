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منوعات

تعرف على الحالة الصحية لشيخ مؤذني الحرم المكى

السبت 15/فبراير/2020 - 06:01 م
بلال الحرم
بلال الحرم
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محمود نوفل
طمأن شيخ طائفة المؤذنين بالمسجد الحرام ‏الشيخ المؤذن علي ملا، المتابعين عن حالته الصحية، مؤكدًا أنه يتمتع بصحة جيدة وطبيعية.

وقال الملا في حديثه إلى "العربية.نت"، أن قطعه أذان العشاء يوم الخميس، بالعارض الصحي إثر موجة برد تأثر بها الصوت فقط، مؤكدًا بأنه يتمتع بصحة جيدة ويزاول الأذان بالحرم المكي.

وكان  مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، قد أظهر من خلاله الشيخ علي ملا ولم يكمل رفع أذان صلاة العشاء يوم الخميس.

فعندما بدأ برفع الأذان، بدى صوته تعبًا الأمر الذي دفع بالمؤذن هاشم السقاف إلى إكمال رفع الأذان بدلًا عنه.

ويعد الشيخ علي أحمد ملا مؤذن المسجد الحرام وشيخ المؤذنين، من أشهر المؤذنين المعاصرين بالحرم المكي منذ أكثر من 45 عاما.

وعمل كمؤذن للحرم المكي الشريف والتحق رسميًا للعمل كمؤذن عام 1975م.

وعُرف بكونه صاحب نبرة صوتية مميزة ومعروفة للمسجد الحرام حول العالم، ولقبه البعض بـ "بلال الحرم".
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